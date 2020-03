Llamamiento al vecindario de Ubrique para que done sangre el lunes 17 y el martes 18 de febrero de 2020 en el edificio del mercado

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz, del Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, hace un llamamiento a los vecinos de Ubrique para que acudan el lunes día 17 y el martes día 18 de febrero de 2020 al edificio del Mercado y Juzgado (3ª planta) para hacer donaciones de sangre. Este organismo expresa: “Se necesitan donaciones de sangre. LLamamiento a la población. Las reservas de sangre se encuentran muy bajas”. Estas donaciones se pueden hacer el lunes 17 de 10:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 21:30 horas y el martes día 18 de 17:30 a 21:30 horas.



En un comunicado difundido el 11 de febrero de 2020, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz expresa: “Durante los dos primeros meses del año tenemos que recuperarnos de la disminución de las reservas de sangre que se produjo durante las navidades pasadas y al mismo tiempo suministrar suficientes bolsas de sangre a todos los hospitales de nuestra provincia. Y esto no es posible sin la colaboración de la población en general que reúna las condiciones para donar sangre. Es necesario poseer unas reservas de sangre en nuestros hospitales que nos permitan saber que no vamos a tener falta de sangre si necesitamos una transfusión.

Entre todos tenemos que conseguir que a nuestros enfermos no falten las transfusiones de sangre que necesiten.

En el área de influencia de nuestro Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz, que lo compone la provincia de Cádiz, precisamos todos los días a 180 donantes de sangre para atender la demanda transfusional.

La única manera de lograrlo es contar con un número suficiente de personas que realicen donaciones de sangre de manera regular e incorporar a nuevos donantes al sistema.

Por esto, hacemos un llamamiento a la población para que acudan a las colectas de sangre planificadas. Tanto a los que no son donantes de sangre, como a los que son habituales. Y a estos últimos les proponemos también que, si es posible, se acompañen a la colecta de alguna persona que haga su donación por primera vez”.